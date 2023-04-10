شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ إن الدولة تتخذ عدد من الإجراءات لحماية مواردنا المائية، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حملة لعمل توعية لأهمية الترشيد فى استهلاك المياه ليس فقط فى الوقت الحالى، ولكن فى المستقبل نفسه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش لاستيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى.

وقالت سليمان إنه ينبغى الاستفادة من أهمية البحث العلمى فى استخدام الرى الحديث وكذلك كل ما يتعلق بالزراعة.

فيما قال النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، أن ترشيد المياه هو أمر يتعلق بالأمن القومي المصري وترشيد المياه هي مسؤولية تضامنية تشمل المجتمع أجهزة الدولة ووزاراتها، ووزارة الزراعة المعنية باستهلاك مياه الري بالشكل الأمثل.

وشدد عبد الماجد علي ضرورة إنتاج سلالات تعمل علي ترشيد المياه، لافتا الي ان هناك تقصير واضح في دراسات المحاصيل قليله الاستهلاك في المياه مطالبا بمزيد من توعيه الفلاحيين في ترشيد الاستهلاك، مثمننا دور أجهزة الدولة وعلاقتها مع الدول الأفريقية في توقيع بروتوكولات مع الدول التي تمتلك أراضي خصبه لحسن استغلالها .

بدورها قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، إننا كمصريين لا نزال نتعامل بارتياح شديد مع مسألة المياه، ولا نقوم بالترشيد رغم أننا نعانى من فقر المائى، ومن ثم يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارات الرى والتعليم والبحث العلمى والزراعة من أجل ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة.

وقال أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة لترشيد استخدام المحاصيل فى الزراعة من خلال اختيار المحاصيل المزروعة وفقا للحالة الجوية واستهلاك المياه وغيرها، مطالبا وزير الرى بالكشف عن الإجراءات التى تمت فى خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه.

فيما أكد النائب هانى نعمة الله ، أن هناك 400 فدان على بعد 60 كيلو من القاهرة وتحديدا على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ، المياه الجوفية بها مالحة وتتسبب فى موت المحاصيل المزروعة وكل الموالح ماتت فيها وتكلفت ملايين من الجنيهات مطالبا وزير الرى بالتحرك لإنقاذ هذه الأراضى .

وشدد سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة اتباع سلوك إيجابى فى التعامل مع المياه فالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أوصانا بعدم الإسراف فى مياه الوضوء وبعض الصحابة كانوا يقولون لا نجد أثر المياه على الأرض وكل ذلك يسبب شح المياه ومن ثم يجب أن يتم توعية المواطن بكيفية ترشيد استهلاك المياه.

فيما قال النائب يوسف عامر إنه ينبغى التوجه نحو البحث العلمى والتوعية فى مقترحا أن يكون العام 2024 هو عام البحث العلمى فى كل ما يتعلق بمجال المياه ومواردها وكل ما يتعلق بمجال الزراعة موضحا أن كثير من الدولة تستفيد من الأبحاث التى نجريها فى مصر إلا أننا نضعها على المكاتب.