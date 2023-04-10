رئيس "الشيوخ" يهنئ الشعب المصرى بقرب حلول عدد من الأعياد والمناسبات

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للشعب المصري مسلمين ومسيحيين، بمناسبة قرب حلول عدد من الأعياد والمناسبات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منهــــا عيـــد القيامـــة المجيـــد، شـــم النسيــم، عيد تحرير سينــــاء، عيـــد الفطـــر المبارك، وأخيراً عيد العمال.. فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً.

وتابع: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد، والمناسبات على الشعب المصرى، مسلمين ومسيحيين، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وكل عام وأنتم بخير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، والمقدم من النائب سالم العكش.

واستعرض النائب سالم العكش طلب المناقشة العامة، موضحا أن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون الماء، ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وفي ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

أضاف العكش أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى منها العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.