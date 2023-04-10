شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة عامة عن ترشيد مياه الرى للجنة مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة عن ترشيد مياه الري، وما دار بشأنه من مناقشات فى الجلسة العامة وتعقيب الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وذلك عملا بحكم المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، والمقدم من النائب سالم العكش.

واستعرض النائب سالم العكش طلب المناقشة العامة، موضحا أن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون الماء، ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وفي ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

أضاف العكش أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى منها العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.