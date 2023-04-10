شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكشف أهم سيناريوهات التعامل مع الموارد المائية فى ظل تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، إنه يجري حاليا إعداد سيناريوهات للتعامل مع الموارد المائية في المستقبل خاصة مع التغيرات المناخية، وفقا لأسس علمية، ومنها علي سبيل المثال دراسة زيادة إنتاجية المياه من خلال إنتاج كميات أكبر من المحاصيل الزراعية بمياه أقل، قائلاً : "لو يتم إنتاج الطن من القمح بـ10 وحدات، اريد في المستقبل أن يكلف الطن بـ7 وحدات فقط .. نطمئنكم علي مستقبل المياه في مصر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك في إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، بحضور وزير الري والموارد المائية هاني سويلم.

وقال "سويلم"، إنه يتم دراسة أيضا مسألة أفضلية الأرض لزراعة المحاصيل، علي سبيل المثال أفضل مكان لزراعة الذرة في الجمهورية، مع توجيه الفلاح من خلال وزارة الزراعة، لافتاً إلي أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة يتم دراستها أيضا منها الاقتصادي والبيئي، والتسويق والعوائد علي الفلاحين.

وأضاف "سويلم"، أنه إعادة استخدام مياه الصرف، كانت تواجه مشكلة فنية تحتاج إلي بحث علمي، الأمر الذي تم التوجيه ببحثه، خاصة مع ارتفاع نسبة ملوحة المياه في المصارف الزراعية.

وأكد "سويلم" اهتمام الوزارة بالبحث العلمي، مشيراً إلي أنه أعاد ميزانية المركز القومي لبحوث المياه لزيادتها لا سيما وأن الرقم المخصص كان زهيد، قائلاً:" اطمئن النواب علي أن البحث العلمي في الوزارة يلقي اهتمام شديد".

في السياق ذاته، أشار وزير الري والموارد المائية، إلي أن مجهودات وزارة الري المصرية دائما وابداً ما تحترم عالمياً، لافتاً إلي أنها وزارة محترمة وعريقة وسوف تستمر في النجاحات التي تمضي فيها قدما.

وكان النائب سالم العكش قد أكد في طلب المناقشة العامة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي منها العمل علي توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.

واقترح سالم عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري استعمال وسائل الري الحديثة استعمال مواد عضوية لتحسين التربة منها ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدي المزارعين وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.