شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتفعيل قانون الموارد المائية والاستفادة من البحث العلمى لتوفير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية وجود خطة للتوعية للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك واستخدام المياه، وطالبوا بالاستفادة من البحث العلمي فى كيفية توفير مياه الري وترشيدها، وتفعيل القانون الجديد للموارد المائية والرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، والمقدم من النائب سالم العكش.

وقال النائب إيهاب وهبة، إن الزراعة تأخذ 80% من المياه، ولابد من اتخاذ إجراءات لترشيد مياه الرى، وهناك حاجة لمشروع قومي يعيد للأرض حيويتها، مما يقلل استخدام الأسمدة والمبيدات، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والدراسات والأبحاث بشأن كيفية الاستفادة من المياه.

وأكد النائب حاتم حشمت، على ضرورة استخدام كميات المياه المناسبة فى الزراعة وتطبيق استراتيجية الحكومة لترشيد مياه الري فى الزراعة، وشدد على أهمية التوجه نحو تطبيق الرى الحديث والحفاظ على المياه التى تعتبر أمن قومي.

وقال النائب نبيل دعبس: "يجب الاستفادة من الطرق التى تحافظ على المياه مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمياه صالحة للرى، وكذلك محطات تحلية المياه".

وفى كلمته، قال النائب أحمد شعبان: "مع الشح المائي، أين الفكر الاستراتيجي المستقبلي بشأن سد العجز المائي فى ظل الزيادة السكانية.

وأكدت النائبة سلوى الحداد، على أهمية دور الإعلام مهم جدا فى التوعية بترشيد استخدام المياه.

فيما، قال النائب محمود سامى الإمام: "نريد أن يتسع الموضع ليس لمجرد توفير مياه الرى إلى وضع استراتيجية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها"، متسائلا عن مشروع تبطين الترع وجدواه، وعن مشكلة المياه فى الدلتا وقول بعض المزارعين هناك إنهم لن يستطيعوا استخدام طرق الري الحديث.

وتحدث النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية: فى مصر وصلنا لمرحلة متقدمة جدا ننافس بها أكثر الدول ذات الكفاءة فى إعادة استخدام المياه، ونريد نموذج محاكاة للتحديات التى تواجه الدولة المصرية وخاصة الجفاف، وأن تكون هناك خطة كاملة وشاملة وربط كل الأمور مع بعضها".

من جانبها، أكدت النائبة نهال المغربل، على أهمية وجود خطة متكاملة وآلية للمتابعة لمعرفة ما يتم اتخاذه فى تطبيق استراتيجية ترشيد المياه.

وأكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، وتحلية المياه.

بدوره، قال النائب أبو النجا المحرزي: "هذا الموضوع من أخطر الموضوعات، ووزارة الري من أنجح وزارات الحكومة، قامت بتبطين الترع فى صعيد مصر، وتستجيب لأى طلب طالما فى الإمكان تنفيذه وهناك تعاون كبير مع النواب، وتنفذ مشروعات مهمة وأرجو أن تضع خطة مستقبلية لتوعية المزارعين"، مشيرا إلى أن الري بالغمر مكلف جدا.

وتحدث النائب حسانين توفيق، قائلا: "يجب الاهتمام بما يسمى بالتحول الرقمي الإنتاجي أو الخدمي فى مجال الزراعة وأن يتم وضع استراتيجية له".