شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السباعى يسأل الحكومة عن دراسات جدوى تطبيق الرى الحديث فى الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم التحديات المائية التي تمر بها مصر كبيرة، وذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وتابع السباعي: "نشهد جهود تستهدف التحول نحو الري الحديث في الدلتا و غيرها"، متسائلا عن جدوى اتباع سياسات الري الحديثة في الأراضي القديمة وتأثيرها على أرض الواقع خاصة في الأراضي التي يتم ريها بواسطة معالجة الصرف الزراعي وتأثيرها على كميات مياه الصرف الزراعي المستهدف معالجتها.

كما تساءل عن جهود مواجهة التعديات في غرب الدلتا، والإجراءات التي تم اتخاذها، موضحا أن الأمر ليس مسئولية وزارة الري فقط وإنما تكاتف كافة أجهزة الدولة .