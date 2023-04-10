قرار بشأن الحكم المتهم بالاعتداء على روبرتسون في "البريميرليج"

وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي: "لن تقوم اللجنة بتعيين الحكم في أي مباراة ضمن أي منافسة حتى يتم انتهاء التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادثة التي وقعت بينه ومدافع ليفربول أندري روبرتسون في ملعب أنفيلد".واحتشد لاعبو ليفربول في مباراة الأمس أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس في النهاية.

وبين شوطي اللقاء، اقترب ظهير ليفربول أندري روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس؛ حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.

وكان روبرتسون، غاضبًا على الفور، وبدا أنه ادعى أن مساعد الحكم قد ضربه بمرفقه.