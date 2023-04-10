انت الان تتابع خبر طهران: نرحب بأي تطور إيجابي بين شعبي إيران ومصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني قوله، في مؤتمر صحافي أسبوعي، "إننا نرحب بأي تطور إيجابي وإلی الأمام في تعزيز العلاقات بين شعبي إيران ومصر".

وأضاف: "فيما يتعلق بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، فإننا لم نفرض أي قيود، ونرحب بأي انفتاح من جانب مصر لزیارة مواطنيها إلى إيران".



وكان مصدر مصري مطلع كشف اذار الماضي، عن أن "قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة ولم تتوقف، في دوائر ذات طابع خاص"، لكنه أكد أنه "من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في إطار استئناف العلاقات".