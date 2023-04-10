شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يطلق عملية واسعة ضد الدواعش (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بصلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "اللواء التاسع بالحشد شرع بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات"، لافتًا إلى أن "هذه العملية تأتي تزامنًا مع شهر رمضان المبارك وضمن الخطة الأمنية لهذا الشهر ولمنع أي تسلل للإرهابيين.