شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تصف مناوراتها قبالة تايوان بالتحذير للقوى الانفصالية (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافة في بكين إنه "تحذير جاد بشأن الأنشطة التحريضية للقوى الانفصالية في تايوان وتواطؤها مع قوى أجنبية".

وقال أيضًا إن المناورات "خطوة ضرورية لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

وقال إن القوى المؤيدة للاستقلال والقوى الأجنبية المتحالفة معها في مضيق تايوان هي "التهديد الأكبر للسلام والاستقرار".

وأعاد التأكيد على أن تايوان هي "شأن صيني داخلي بحت".

وتعتبر القيادة الصينية الجمهورية الديمقراطية للجزيرة جزء من الجمهورية الشعبية الصينية، حتى على الرغم من أن الجزيرة لها حكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما. وتهدد بكين أيضا باحتلال تايوان.