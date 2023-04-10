شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة المالية عن مشاركتها في اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة الواقعة بين 10 ولغاية 16 أبريل(نيسان) الجاري.

دولة الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

وسيترأس وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، والذي وأكد حرص الوزارة على الحضور والمشاركة في هذه الأحداث الدولية، للمساهمة في عملية صناعة القرار الدولي وتوحيد الجهود لخدمة دول المنطقة والعالم.



وقال: "يواجه الاقتصاد العالمي اليوم متغيرات وتحديات كبيرة، تقتضي تضافرًا للجهود والرؤى في وضع حلول تتناسب وتلبي متطلبات الدول وخططها التنموية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة ومستدامة لأبنائنا وللأجيال القادمة".



وستناقش اجتماعات الربيع 2023 مجموعة من المواضيع المختلفة وفي مقدمتها التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الكلي، وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وشؤون المناخ، والطريق نحو تحقيق المساواة، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.