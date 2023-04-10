شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "زايد للأعمال الخيرية" توزع 32 ألف وجبة إفطار صائم في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حملة "إفطار صائم" في 6 محافظات يمنية بإشراف سفارة دولة الإمارات لدى اليمن، حيث شملت الحملة محافظات عدن وأبين ولحج وشبوه وحضرموت وتعز.

واستهدفت الحملة توزيع 32 ألف وجبة على الأسر والنازحين في تلك المحافظات في إطار جهود التخفيف من الظروف الإنسانية التي يواجها السكان، وبخاصة خلال الشهر الكريم.



وصرح سفير الدولة لدى اليمن محمد الزعابي، أن "تدشين هذه الحملة الكريمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية يأتي في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية تجاه دعم الشعب اليمني، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وسيرًا على نهج وقيم العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومد جسور المحبة والإخاء مع الشعب اليمني وكل شعوب العالم".



ومن جانبه، قال مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الدكتور محمد الفلاحي، إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني، والذي يشمل إقامة العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية الخيرية خاصة خلال شهر رمضان المبارك".



وأوضح أن "المؤسسة بدأت حملة إفطار صائم في عدد من المحافظات اليمنية وبمعدل توزيع 2133 وجبة في اليوم لمدة 15 يومًا، بإشراف سفارة الإمارات لدى اليمن، لتوفير الدعم الغذائي لآلاف الأسر".



وأشار إلى أن "الحملة تأتي تزامنًا مع انطلاق الحملة الرمضانية لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لشهر رمضان هذا العام تحت شعار "خير زايد"، والتي تشمل توزيع وجبات إفطار في 40 دولة حول العالم".