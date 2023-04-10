شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالية تكشف قائمة الفئات المستثناة من التسجيل الضريبي للشركات في الإمارات (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2023 حول الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات".

وصدر القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقًا لأحكام المادة رقم 51 من قانون ضريبة الشركات التي تلزم الفئات الخاضعة للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.

وكشف القرار الفئات التي المستثناة من التسجيل لضريبة الشركات، وهي الجهات الحكومية ولاتابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية، وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفية للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.

كما يشمل الاستثناء، غير المقيم إذا كان يحقق فقط دخلًا ناشئًا في الدولة، ولا تكون له منشأة دائمة فيها، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية حيث تُستثنى للفئات المعفية من التسجيل الضريبي مثل الحكومة الاتحادية، وحكومات الإمارات ودوائرها، وهيئاتها، والمؤسسات العامة الأخرى، والفئات المشار إليها أعلاه، ولا حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ما دام استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.