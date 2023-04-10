شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بتقديم إيضاحات للمزارع حول فوائد استخدام طرق الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية التأكيد الحكومي علي الفوائد التي ستعود علي الفلاح أو المزارع المصري في استخدام وسائل الري الحديثة، ليس فقط في الوفر المائي وارتباطها بالقضية القومية، لكن علي سبيل المثال يجب أن يعي أن هذه الانظمة ستحقق له زيادة في الإنتاجية فضلا عن الوفر في استخدام الأسمدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك في إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، بحضور وزير الري والموارد المائية هاني سويلم.

وشدد "الخولي" علي أهمية التواصل مع المزارع بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بحملات على التلفزيون أو إعلامية، لا سيما وأنه يحب أن يري بعينه تجارب مماثلة وكيفية تحقيق الاستفادة.

وفي محض حديثة، تساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن آليه مراقبة المياه الجوفية من الآبار، والسحب منها، وكذا التكلفة الخاصة بإعادة تدوير مياه الصرف.

وكان النائب سالم العكش قد أكد في طلب المناقشة العامة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي منها العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.

واقترح سالم عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري استعمال وسائل الري الحديثة استعمال مواد عضوية لتحسين التربة منها ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدي المزارعين وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.