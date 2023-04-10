شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يسأل الحكومة عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان، وإشكالية الشح المائي باتت عالمية، لا سيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، لافتاً إلي أن مصر على سبيل المثال شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، بحضور وزير الري والموارد المائية هاني سويلم.

وتساءل "أبو شقة" عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومي للمياه، والتقنيات الحديثة في هذا الصدد، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي، والتقنيات الحديثة.

ولفت وكيل مجلس النواب، علي أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التي لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجار الناجحة في هذا الصدد، زراعة "البنجر"، الذي أصبح يوفي نحو 70% من احتياجات مصر.

وشدد "أبو شقة"، على أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد، تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن فكرة إسقاط المياه، لا سيما وأن هناك تجارب في بعض الدول لاستمطار بعض المناطق، في إطار خطط الاستفادة من مياه الأمطار.