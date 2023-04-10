استعدادات المسجد النبوي لاستقبال المعتكفين فى العشر الأواخر

ياسر رشاد - القاهرة - مع قدوم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثير من الصائمين ليلة القدر حيث يستعد المسجد النبوى لاستقبال جموع المعتكفين في العشر الأواخر، غدا الثلاثاء، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق زائرون الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف .

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وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات لاستقبال 4200 آلاف معتكف من الرجال والنساء، والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة.

وتشمل الخدمات أيضا، خدمات النظافة وحقيبة هدية إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات، فيما خصص السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم (6 ) و (10) ، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال و القسم الشمالي الشرقي وأبواب الدخول (24) و (25 أ ) للمعتكفات.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في المسجد النبوي، إذ تم تكليف لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين، لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم، وتقديم الرعاية

الكاملة لجميع قاصدي المسجد النبوي.

وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم الإثنين، الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها بمشاركة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد السديس، أن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين.

ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير، انطلاقا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.