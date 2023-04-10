استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب أريحا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني، خلال اقتحام قوات الاحتلال الفلسطيني المتواصل لمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، شهيد برصاص الاحتلال في أريحا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، إصابة شخصين بجروح بالرصاص الحي بالأطراف السفلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

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