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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في الخليل

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ياسر رشاد - القاهرة -  أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم في بلدة بيت أمر شمال محافظ الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

 

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واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها للبلدة.. وقال سكان من البلدة إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على سيارة مواطن وحطموا زجاجها الأمامي، فيما

اعتدى آخرون على سيارة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها حسب ما قال والدها.

وبلدة "بيت أُمَّر" هي المنطقة الأكثر سخونة في محافظة الخليل، وتشهد اشتباكات بصورة شبه يومية، ما يترتب عليه ارتقاء شهداء وسقوط ضحايا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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