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الجيش الروسي يقصف مستشفى في خيرسون

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الاثنين أن الجيش الروسي فتح النار على مستشفى في خيرسون صباح اليوم.

 

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وذكرت الإدارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم - أنه لم تقع إصابات بشرية، ولكن تم إتلاف نوافذ المستشفى.
وأضاف التقرير أن الجيش الروسي قصف مرة أخرى منشآت طبية في

منطقة خيرسون. وهذا الصباح، أطلقوا النار على مستشفى في منطقة سوفوروف في خيرسون.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية قصفت متحفا فنيا في خيرسون مرة أخرى، مما تسبب في وقوع أضرار، لكن لم يصب أحد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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