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سوريا تسجل 8 هزات ضعيفة خلال 24 ساعة

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن المركز الوطني للزلازل السوري تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 

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 وأوضح المركز - في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت خلال المدة المذكورة هزة شمال غرب اللاذقية بـ 49 كم،

و5 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين في تركيا.

 

 وأشار المركز إلى أن جميع الهزات تراوحت شدتها بين 1.5 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 22 كم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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