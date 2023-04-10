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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الاولى) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ 1/1/2023"، متمنياً لهم "التوفيق في مسيرتهم التربوية".
وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الاولى بلغ 3065 متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".
وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الاولى بلغ 3065 متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".