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تثبيت محاضري الكرخ الاولى على الملاك الدائم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الاولى) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ 1/1/2023"، متمنياً لهم "التوفيق في مسيرتهم التربوية".

وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الاولى بلغ 3065 متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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