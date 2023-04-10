انت الان تتابع خبر أهالي القرنة يطرحون معاناتهم مع تنفيذ مشروع البنى التحتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يعاني قضاء القرنة شمال البصرة منذ عام الفين وتسعة عشر وحتى الآن من تلكؤ تنفيذ مشروع البنى التحتية بسبب ضعف الشركات المنفذة وغياب الرقابة الحقيقية من قبل المسؤولين.

صعوبات كبيرة تواجه الاهالي اثناء تنقلهم من مكان الى اخر بسبب الحفريات وطفح مياه الصرف الصحي وسط تلك الشوارع.

وبعد المطالبات المتكررة من قبل اهالي القضاء بسحب العمل من الشركات المتلكئة اوضحت الحكومة المحلية ان سحب العمل او اختيار شركة اخرى في الوقت الحالي تعتبر خطوة غير موفّقة وتحتاج الى وقت لكن الشركة تعمل الان بمد الخطوط الناقلة والفترة المقبلة ستشهد سرعة في الانجاز على مستوى المناطق.

