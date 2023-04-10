شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لبحث طلب مناقشة عامة حول ترشيد مياه الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تناقش استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى، وهو الطلب الذى تقدم به النائب سالم العكش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضرها الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

واستعرض النائب سالم العكش طلب المناقشة العامة، موضحا أن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون الماء، ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وفي ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

أضاف العكش أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى منها العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.

واقترح سالم عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري استعمال وسائل الري الحديثة استعمال مواد عضوية لتحسين التربة منها ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر بالإضافة إلى رفع مستوي الوعي لدي المزارعين وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ نظراً لما للمياه من أهمية حيوية لحياة الانسان والتنمية فإن ذلك يقضي التصرف في إطار السياسات التي تشجع علي ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المالي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص التربة وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي تحافظ علي كل قطرة مياه وعلي حياة وأمن كل كائن حي يعيش علي أرض الكنانة.