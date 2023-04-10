شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بإفطار الرئيس مع ضباط قسم شرطة مدينة نصر: أب لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، للاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين، بأنه المشهد الذي يؤكد للعالم بأسره أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أب لجميع المصريين".

وقال "مطر" إن تناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، مشهد يعرب عن الفخر والسعادة، ودعم من رئيس الدولة لرجال الشرطة والتحية لهم علي ما يبذلونه من أقصى جهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وجهدهم فى سبيل الوطن.

وأشار "مطر" إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقسم شرطة مدينة نصر لها كثير من الرسائل الإيجابية، وأولي هذه الرسائل أن يدعم جميع مؤسسات الدولة المصرية للقيام بدورها وواجباتها، مضيفا:" نحن أمام رئيس استثنائي لمصر فهو يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل".

وقال "مطر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس بدرجة إنسان، مشيرا إلي أن زيارة الرئيس السيسى إلي قسم شرطة مدينة نصر أول انعكست علي الجميع بفرحة عارمة، وخاصة لما رأينه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.