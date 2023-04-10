شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون: على أوروبا ألا تصبح تابعة لواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددا على ضرورة ألا تكون "تابعة" للولايات المتحدة أو الصين في ما يتعلق بتايوان.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.

وقال في حديث مع عدد من الصحافيين، اليوم الأحد "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، وأن تتجنب مواجهة محتملة مع الصين بشأن تايوان".

كما اعتبر أن أكبر خطر تواجهه أوروبا هو التورط في أزمات لا علاقة لها بها، وفق ما نقلت "بوليتيكو".

إلى ذلك، شدد على وجوب أن تقاوم الدول الأوروبية الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأميركا.