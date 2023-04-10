شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الرى يستعرض موقف المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لبحث طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وجهود تطوير وتحديث منظومة الرى.

ومن المنتظر أن يتطرق وزير الرى إلى قضية تأهيل المساقي الخاصة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 117كم ، وجارى العمل في 235 كم، وإسناد 352كم ، بإجمالى 516 كم .

وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث فهذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.

ومن المتوقع أن يتحدث وزير الرى عن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث والتى تتمثل في مساحات الأراضي الجديدة والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المزروعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من 1 مليون فدان أخرى (325 ألف فدان لقصب السكر و750 ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار .

وجرى الاتفاق تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .

ويستعرض الدكتور سويلم أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى 60 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية 55% ، حيث يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير) ، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34% ، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد 18 محطة رفع .

كما يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .