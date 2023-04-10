شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية "الشيوخ" تناقش اليوم تعزيز الدور المصرى فى تطوير الثقافة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تعزيز الدور المصري في تطوير الثقافة الأفريقية، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وبحسب المادة مادة 48 من لائحة مجلس الشيوخ، تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.