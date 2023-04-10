شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: الاستجابة لطلب إحاطة مقدم بشأن إحلال الصرف الصحى ببهتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، باجتماع مع اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، مع ممثلي شركة الصرف الصحي وكافة الإدارات التنفيذية المعنية، لإعلان بدء أعمال تجديد خط الصرف الصحي الرئيسي بطريق بهتيم قطر 1200 مم بجزء دفع نفقي وجزء حفر مكشوف، وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه، على أن يتم عقد اجتماع لكافة الإدارات والمرافق بحي شرق شبرا الخيمة مع المقاول المنفذ للمشروع لتحديد جدول زمني لأنهاء الأعمال.

ونوه إلى أنه ستبدأ عملية تطوير ورصف شارع وميدان بهتيم بعد الانتهاء من أعمال تغيير خط الصرف الصحي مباشرة، مؤكدا أهمية وجود جدول زمني محدد بأقصر مدة زمنية متاحة مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان، وهو ما سيعمل على متابعته المستمرة مع كافة الجهات التنفيذية لما فيه صالح المواطنين بشبرا الخيمة.