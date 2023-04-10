شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مسلسلات المتحدة خلال شهر رمضان نصرت المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد نويصر عضو مجلس النواب، إن المرأة في دراما رمضان هذا العام جاءت قريبة من الواقع الذي نعيشه في معظم الأعمال الدرامية التي تعرض علي في رمضان 2023، مؤكدا أن الأعمال الفنية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نصرت المرأة المصرية.

كما أشاد عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بما قدمته الدراما المصرية في الوقت الحالي، بتسليط الضوء على قضايا تخص المرأة ومعاناتها في المجتمع المصري، واختيار عدد من النجوم لتجسيد أدوار النساء اللاتي يعملن في المجتمع من أجل العيش في سلام والحرية.

وقال النائب أحمد نويصر، إن المسلسلات كانت حريصة على تجسيد الواقع بما فيه من مشاهد مؤلمة، حيث إن أغلب الأعمال تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها من كافة حقوقها.

وأكد عضو مجلس النواب، على تقديره لما قدمته الدراما التليفزيونية في مناقشة قضايا المرأة وتقديم الحلول لها، مثمنة ما قامت به المسلسلات التليفزيونية هذا العام من جهد في إبراز دور المرأة في المجتمع المصري، وتقديم بعض النماذج الإيجابية لواقع المرأة.

وأضاف النائب أحمدسعد نويصر، أنه على الرغم من حصول المرأة في مصر علي كثير من حقوقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي نرى الدراما الرمضانية هذا العام تقدم المرأة بشكل أفضل مما سبق، حيث إن الدراما هي مرآة المجتمع ورمضان تجتمع الأسرة دائما أمام الشاشة لمشاهدة تلك الأعمال التي تترك أثر داخل المنازل وبالتالي يجب الحفاظ على مستوى ما تقدمه للمشاهدين داخل منازلهم وخاصة دور المرأة لأنها نصف المجتمع، والمرأة هي الأم، والأخت والابنة والزوجة وبالتالي يجب أن نحافظ دائما علي صورتها.