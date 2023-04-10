شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ تناقش الزراعات التبادلية للاستفادة من موسم الشتاء فى زراعة القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر والموسم الصيفي في الزراعات السمكية" وسط حضور ممثلى الحكومة.

وبحسب المادة 56 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:

- الإنتاج الزراعى.

- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

- الأمن الغذائى والأمن المائى.

- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

- الثروة السمكية وتنميتها.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

- تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.