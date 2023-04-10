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بعد ضياعه الركلة الثانية خلال شهر.. مدرب ليفربول يُهدد صلاح

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452689-638167033065743235.jpg

2023-04-10 | 08:00

بعد ضياعه الركلة الثانية خلال شهر.. مدرب ليفربول يُهدد صلاح

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الخليج 365 – رياضة

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية أعقبت نهاية اللقاء الذي جمعهم مع أرسنال، أنه سيجتمع مع نجم الفريق محمد صلاح ليناقش معه إمكانية استبعاده من تنفيذ ركلات الجزاء في الفترة المقبلة.

ولم يفلح أرسنال في تشديد قبضته على صدارة ، بعدما أهدر تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، وكان يمكن أن تكون الأمور أكثر سوءا لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، حيث أهدر محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول لصاحب الأرض ثم أضاع ركلة جزاء، فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع ثم أطلق تسديدة متقنة من الجانب الأيمن حولها الحارس آرون رامسديل إلى ركلة ركنية.

ولمح كلوب للصحافيين إلى حديثه مع صلاح حول كونه أول الخيارات في تنفيذ ركلات الجزاء إذ قال: "هذا شيء سنتحدث عنه بالتأكيد ولكن ليس هنا".

واعتقد كلوب أن صلاح نجح في التسجيل من ضربة الجزاء، إذا احتفل لثوان معدودة، وعلّق قائلاً: "لقد شاهدت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، كنت أنظر للجماهير ومن الواضح أن قلة من الناس اعتقدوا أن الكرة سكنت الشباك ولكنها لم تكن كذلك. حينما نظرت للملعب وجدت أن صلاح لا يحتفل، وهنا أدركت ما حدث".

ويذكر أن صلاح أهدر ركلة الجزاء أمام أرسنال وقبلها أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في أقل من شهر، وبشكل عام لم ينجح في تسجيل 5 ركلات من أصل 29 خلال مسيرته مع ليفربول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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