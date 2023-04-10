انت الان تتابع خبر بعد ضياعه الركلة الثانية خلال شهر.. مدرب ليفربول يُهدد صلاح والان مع التفاصيل
2023-04-10 | 08:00
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أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية أعقبت نهاية اللقاء الذي جمعهم مع أرسنال، أنه سيجتمع مع نجم الفريق محمد صلاح ليناقش معه إمكانية استبعاده من تنفيذ ركلات الجزاء في الفترة المقبلة.
ولمح كلوب للصحافيين إلى حديثه مع صلاح حول كونه أول الخيارات في تنفيذ ركلات الجزاء إذ قال: "هذا شيء سنتحدث عنه بالتأكيد ولكن ليس هنا".
واعتقد كلوب أن صلاح نجح في التسجيل من ضربة الجزاء، إذا احتفل لثوان معدودة، وعلّق قائلاً: "لقد شاهدت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، كنت أنظر للجماهير ومن الواضح أن قلة من الناس اعتقدوا أن الكرة سكنت الشباك ولكنها لم تكن كذلك. حينما نظرت للملعب وجدت أن صلاح لا يحتفل، وهنا أدركت ما حدث".
ويذكر أن صلاح أهدر ركلة الجزاء أمام أرسنال وقبلها أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في أقل من شهر، وبشكل عام لم ينجح في تسجيل 5 ركلات من أصل 29 خلال مسيرته مع ليفربول.