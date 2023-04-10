شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تستكمل مناقشة دراسة بشأن معوقات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الإثنين، تستكمل فيه مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

يعقد الاجتماع بحضور مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

فى سياق متصل، تناقش لجنة الشئون العربية والخارجية، اقتراح مقدم من النائب عمرو عزت بشأن تعزيز الدور المصرى فى تعزيز الثقافة الإفريقية.