699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيودلهي

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت نيودلهي 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمعدل إيجابي بلغ 15ر21 %، وفقا لبيانات أعلنتها إدارة الصحة في المدينة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وتم تسجيل أربع حالات وفاة بكوفيد-19 في المدينة، إلا أن نشرة إدارة الصحة ذكرت أن كوفيد-19 كان السبب الرئيسي في حالة

وفاة واحدة، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست أوف انديا".

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في نيولهي إلى 20 مليونا و14 ألفا و637 إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و540 حالة وفاة.