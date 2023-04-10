البابا فرنسيس يوجه رسالة لأهل تونس خلال قداس عيد الفصح

ياسر رشاد - القاهرة - دعا البابا فرنسيس خلال قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، التونسيين وخاصة الشباب، إلى عدم فقدان الأمل وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوّة، وفق روسيا اليوم.

البابا فرنسيس يخضع لفحوص طبية دورية

اتخذ النظام في تونس منحى استبداديا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أصبح عديد الشبان التونسيين يختارون الهجرة إلى أوروبا معرضين حياتهم إلى الخطر".

وأضاف "لا تنسى شعب تونس العزيز، ولاسيما الشباب والذين يعانون بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لكي لا يفقدوا الأمل ويتعاونوا في بناء مستقبل سلام

وأخوّة".

وترأس البابا فرنسيس (86 عاما) قداس عيد القيامة في ساحة القديس بطرس بعد أن أجبره طقس بارد على غير المعتاد على التغيب عن حدث في الهواء الطلق يوم الجمعة في إجراء احترازي عقب دخوله المستشفى في أواخر مارس للعلاج من التهاب في الشعب الهوائية.