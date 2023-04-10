3 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وفق روسيا اليوم.

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا

وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال

الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".

وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.