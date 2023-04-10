أول رد من أيلون ماسك على منتقدي منشور مدفيديف عن زوال أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - رد مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك على انتقادات طالته بعد منشور على مدونة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن زوال أوكرانيا كدولة، قائلا: "للناس حرية القرار بتصفح الأخبار"، وفق روسيا اليوم.

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وكتب الملياردير الأمريكي على "توتير": "تنضوي كافة الأخبار تحت مفهوم الدعاية نوعا ما.. فليتخذ كل شخص قراره بنفسه بهذا الشأن".

وكتب مدفيديف على مدونته في "تويتر" باللغة الإنجليزية، وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي"، أن أوكرانيا ستزول من

الوجود كدولة حتى نهاية العام.

وقال: "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن أحدا لم يعد بحاجة لها".

وأشار مدفيديف إلى أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا إفريقيا وأمريكا اللاتينية ولا آسيا ولا روسيا ولا أي بلد آخر بات بحاجة لأوكرانيا.

وأضاف: "أوكرانيا بقيادتها النازية الجديدة، لم تعد لازمة وضرورية حتى لمواطنيها أنفسهم".