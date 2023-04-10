شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تسعير تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المخلفات أن رئيس مجلس الوزراء يصدر بناءً على عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطــاقة المتجــددة تعــريفة التغذية لمشروعات الطــاقة المولدة من المخلفات .

ووفقا للمادة رقم 25 من قانون المخلفات، يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

فيما ألزمت المادة رقم 26 من القانون الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المـائية والري من المجاري المـائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.