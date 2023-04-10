العمر رقم.. أمريكيتان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ80 بزيارة 18 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - أثبت أمرأتين أمريكتين مقولة أن العمر مجرد رقم من خلال طريقة احتفالهم بعيد ميلادهم الثمانين ( 80 عاما) حيث قامو بجولة خارجية في 18 دولة حول العالم منها زيارة الأهرامات في مصر.

العمر مجرد رقم.. أمريكيتان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ80 بجولة حول العالم شملت مصر

وعرضت صحيفة الديلي ميل البريطانية، بعض صور الصديقتين خلال زيارتهم الي مصر وزيارة القطب الشمالي في لابلاند والهند ونيبال وبالي واليابان وروما اضافة الي لندن.

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حسب الصحيفة هما صديقتان منذ 23 عامًا، رحلتهما في دالاس ، تكساس ، حيث غادرتا في طريقهما إلى القارة القطبية الجنوبية ، حيث اكتشفتا أرضًا من الجليد وطيور البطريق.

ووجدو طريقهما أيضًا إلى جزيرة إيستر ، وشاهدتا الشفق القطبي ، والتقطتا صور للحياة البرية بما في ذلك الفيلة والأسود.

وقامت إيلى وساندى، وكلتاهما أرملة بنشر صور رحلتهما على حساب تيك توك الخاص بهما الذي حصد 50000 متابع و 900000

إعجاب.

وشاهد المستخدمون الصديقتان وهما ترتديان ملابس متطابقة على أرجوحة في بالي ، وترقصان في نيبال ، ويتم حملهما في عربة في الهند ، وداخل منطاد الهواء الساخن في مصر.

وحسب الصحيفة يقولون إن الرحلة التي أمضوا سنوات في التخطيط لها كانت تستحق الانتظار ، كل ما يحتاجونه هو تغيير بسيط في الاسم على مسار الرحلة: أصبح الاسم الرسمي لجولتهم "81 وما زالوا في حالة فرار".

وكان الناس في جميع أنحاء العالم يوقفون كبار السن ويخبرونهم أنهم مصدر إلهام ، وقال كلاهما إنهما سيحتفظان بهما بينما يعيدان التكيف مع حياتهما في أبيلين وإيستلاند ، تكساس.