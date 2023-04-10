الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

ياسر رشاد - القاهرة - يترأس وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ اليوم الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر لمدة أسبوع.

يضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعبدالمحسن بن سعد الخلف مساعد وزير المالية للسياسات الكلية والعلاقات الدولية، والدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية وثامر بن صالح الجار وكيل وزارة المالية للسياسات الكلية ، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يشارك وزير المالية السعودى في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة

البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات حيال تلك التطورات وأولويات الفترة المقبلة.كما ستناقش لجنة التنمية تطوير أعمال مجموعة البنك الدولي بهدف الاستجابة لتحديات التنمية.

كما يعقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إجتماعهم الثانى تحت الرئاسة الهندية يومي الأربعاء والخميس القادمين وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير الماضي، وبحث سُبل معالجتها.​