ترامب يرعب العالم والسر في الحرب العالمية الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار منشور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ردود فعل شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والدبلوماسية. وقد اعتبر البعض أن منشور ترامب يعد مزعزعًا للأمن العالمي.

كتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصة الشبكة الاجتماعية "Truth Social" من دون توضيحات إضافية، بأن هناك "الحرب العالمية الثالثة".

وذلك في إشارة غامضة حيث كتب ثلاث كلمات فقط على منصته وهي " الحرب العالمية الثالثة" حيث أثارت التكهنات حول دوافعه ومآلات هذا التصريح.

اقرأ أيضًا.. ترامب يُوجه رسالة نارية للديمقراطيين الأمريكيين

ترامب يتوعد بالعودة للانتخابات:

كان ترامب أشار سابقًا إلى أن إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في العام 2024 ستحمي البلاد من خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التصريح مرتبطًا بموقفه السياسي الحالي، أو إذا كان يعكس رؤية جديدة حول الأحداث الجارية في العالم.

الإدارة الأمريكية" تصريحات ترامب ذو دوافع انتخابية"

من جانبها، ردت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريحات ترامب بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار في العالم، وأنها تعمل بكل جهد لتحقيق ذلك، وأضافت الإدارة أن تصريحات ترامب هذه لا تعكس بأي شكل من الأشكال موقف الولايات المتحدة الرسمي تجاه الشؤون الدولية.

ومن المتوقع أن تتصاعد الضغوط على ترامب لتوضيح تصريحاته هذه، خصوصًا في ظل التوترات الدولية الحالية وتصاعد الصراعات في مناطق عدة في العالم، وقد أثار هذا البيان تساؤلات حول مدى استعداد ترامب للعودة إلى الحكم وقدرته على التعامل مع التحديات الدولية بشكل جدي ومسؤول.