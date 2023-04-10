ضياع قارب وسط مياه البحر بعد نفاذ وقوده

ياسر رشاد - القاهرة - في رحلة مشؤمة اتخذ أصحابها القوارب كوسيلة للهرب والهجرة من ظروف البلاد، فكانت النتيجة مأساوية وتسرب الماء إلي القارب الذي يحمل حوالي 400 مهاجراً يعبر البحر المتوسط من عاصمة ليبيا طرابلس إلى مالطا.

وأفادت خدمة الدعم "ألارم فون" المتخصصة في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط بأنها تلقت اتصالًا من القارب الذي غادر طرابلس ليلاً وأبلغت السلطات المالطية. بحسب المنظمة.

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حالة من الذعر بين المهاجرين بعد نفاذ الوقود

وسادت حالة من الذعر بين ركاب القارب حيث كانوا يحتاجون إلى رعاية طبية، حيث نفذ وقود القارب وسط مياه البحر الأبيض على مقربة من مالطة وامتلأت قاعدة المركب بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وحتى الآن لم تتم عمليات الإنقاذ والقارب

ما زال في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

23 مهاجر لقوا حتفهم في رحلة أخري

وعلى سياق اخر وفي حادث منفصل، قالت منظمة "ريسكشيب" الألمانية غير الحكومية إن 23 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم وغرق قارب آخر في الليلة الماضية في البحر المتوسط، فيما تمكنت المنظمة من إنقاذ 22 آخرين وانتشال جثتين، وقد تم إبلاغ المنظمة بغرق نحو 20 آخرين.

يأتي هذا في ظل استمرار تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في ظروف غير آمنة وبمعدلات متزايدة.