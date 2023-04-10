وثائق البنتاجون المُسربة تكشف الأسرار

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "وثائق البنتاجون المُسربة" أسرار جديدة وخطيرة، تُفيد بأن وزير الدفاع "لويد أوستن"، أمر القوات الجوية بمنع تحليق الطيران الأمريكي قُرب أجواء القرم الروسية، والبقاء على مسافة 80 كم عنها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، التي درست الوثائق المُسربة، بأنها تُظهر خريطة البحر الأسود وتُوضح المناطق التي يُمكن لطائرات الاستطلاع التحليق فيها على بُعد حوالي 19.3 كيلومترًا من ساحل شبه جزيرة القرم، "وهو ما يتماشى مع القانون الدولي".

اقرأ أيضًا.. البنتاجون يُراقب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وقالت إنه رغم ذلك، رُسم على الخريطة خط على بُعد حوالي 80.4 كم من شبه الجزيرة يحمل علامة SECDEF Directed Standoff، والتي "تُشير إلى أن أوستن على الأرجح أمر الطيارين الأمريكيين بعدم الاقتراب من شبه الجزيرة على هذه المسافة".

وتُشير وثيقة أخرى إلى أن طائرات فرنسية وبريطانية مأهولة، وطائرات أمريكية بدون طيار، نفذت مُهمات استطلاعية فوق البحر الأسود بين 29 سبتمبر 2022، و26 فبراير 2023.

وفي سياق مُتصل، أكدت صحيفة The

War Zone أنه يُمكن للمخابرات الروسية الحصول على الكثير من المعلومات حول حالة قوات كييف ونوايا هيئة الأركان الأوكرانية من التسريب الأخير من البنتاجون.

وأشار مقال الصحيفة، إلى أن البيانات السرية تسمح للمحللين الروس بالحصول على صورة أكثر تفصيلاً للتخطيط العسكري المستقبلي لقيادة كييف.

وصرح ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية كان يتعامل بشكل روتيني مع مثل هذه المواد للصحيفة، أن الوثائق التي شاهدها على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو أصلية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مُمثل البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية تُحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاجون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف