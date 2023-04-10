حقيقة إعادة مُراجعة العلاقات السعودية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت "العلاقات السعودية الأمريكية" في ظل بايدن ومحمد بن سلمان تقلبات حادة على مدار العامين الماضيين، وبعد أن خفضت منظمة "أوبك+" بقيادة الرياض إنتاج النفط العام الماضي، وعدت الإدارة الأمريكية بإعادة تقييم ومُراجعة العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "POLITICO" لم يُراجع البيت الأبيض، العلاقات مع "السعودية"، على الرغم من تصريحات الرئيس "جو بايدن" بشأن العواقب على المملكة بعد خفض "أوبك+" لإنتاج النفط العام الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور أشهر لم تكن هناك أي عواقب أو تغييرات، وأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قام بزيارة غير مُعلن عنها للسعودية هذا الأسبوع للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين الاستخبارات الأمريكية والسعودية.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الإدارة الأمريكية لم تجر أي مُراجعة للعلاقات مع السعودية، بينما كانت هناك مُختلف المُناقشات بين الهيئات والوكالات، ومُشاورات دبلوماسية حساسة في إطار العملية الطبيعية لصياغة السياسات، ولكن لم تبدأ

أي مراجعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية لن تكشف عن أي وثيقة مُتعلقة بنتائج إعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض، مُضيفة أن مثل هذه الوثيقة لا تُوجد على الإطلاق.

وتابعت الصحيفة، بُناءً على تصريحات المسؤولين، أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن مُراجعة العلاقات فقط بسبب إحراجها من خلال قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وفي سياق مُنفصل، كتب دوغ باندو، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في صحيفة 19fortyfive، أن سياسة الرئيس جو بايدن، إزاء أوكرانيا تقود البلاد إلى الهاوية إن وقعت مواجهة مباشرة مع روسيا.