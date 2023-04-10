قائد المُعارضة الإسرائيلية يُهاجم حكومة نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - شن قائد المُعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، هجومًا حادًا على حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، مُؤكدًا "أن هذه الحكومة غير مُؤهلة لقيادة البلاد".

وكتب لابيد، عبر حسابه في موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" بعد الاجتماع مع نتنياهو، "جئت إلى الاجتماع معه وأنا قلق وخرجت منه الآن وأنا أكثر قلقًا".

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وصرح "قُلت لنتنياهو إن دولة إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن مُتفرغ، يجب أن يُعلن أنه سيأخذ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من على الطاولة إلى الأبد، وأن يعترف بأن حكومته لا يُمكن الوثوق بها، وأن ينشئ منتدى أمنيًا صغيرًا وفعالاً للتعامل مع الموقف".

وفي حديثه عن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، قال: "على نتنياهو أن يُصادر كل السُلطات المُتعلقة بالحرم القدسي من أيدي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الحرم القدسي خلال شهر رمضان هو المكان الأكثر انفجارًا في العالم، لا يُمكن أن يُديرها مُهرج تيك توك فقد ثقة الشرطة والقوات في الميدان".

وكان نتنياهو دعا فجر اليوم لابيد، لاجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية، في ظل التصعيد الجاري على جبهات مُتعددة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن نتنياهو دعا لابيد إلى اجتماع لإطلاعه على "آخر التحديثات الأمنية".

كما ذكرت أن الدعوة تأتي في أعقاب هجومي الجمعة في أريحا وتل أبيب، وقُتل على إثرهما 3

أشخاص، بالإضافة إلى الصواريخ التي أُطلقت خلال الأسبوع الجاري على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا.

وكان زعيم رئيس المعارضة يائير لابيد، قد هاجم الحكومة بعد 100 يوم على تشكيلها، مُعتبرًا أنها قادت إسرائيل إلى دمار داخلي غير مسبوق، والمجتمع الإسرائيلي إلى انهيار، في أكبر أزمة تشهدها إسرائيل، بينما قررت المُعارضة استمرار المُظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية المُقترحة من قِبَل الحكومة.

وقال لابيد رئيس حزب "هُناك مستقبل" إنه وقبل 100 يوم سلم البلاد إلى نتنياهو في حالة مُمتازة، الاقتصاد مُزدهر، والمبادرة الأمنية بيد إسرائيل، والعُنف في الشوارع متراجع، والحدود هادئة، والعلاقات الدولية في أحسن مستوى، والآن بعد مئة يوم، أوصلت حكومة نتنياهو إسرائيل إلى أعظم أزمة في تاريخها، كما تحدث عن انكسار وارتباك وانهيار في كل المجالات، مُتهمًا الائتلاف بأنه تسبب في انهيار المجتمع الإسرائيلي، وفتت الجيش، وضرب الاقتصاد والمناعة الوطنية.