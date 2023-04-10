محاولات لعودة نواب تينيسي المطرودين

ذكر اثنان من المشرعين الديمقراطيين السود السابقين الذين طردهم زملاؤهم الجمهوريون في تينيسي إنهما يريدان إعادة تعيينهما، ثم انتخابهما مرة أخرى لمقاعدهما، بعد الإطاحة بهما احتجاجًا على أرضية مجلس النواب.

ومن المرجح أن يعيد مجلس مترو ناشفيل تعيين جاستن جونز في المقعد خلال اجتماع مخصص. كما تخطط لجنة مقاطعة شيلبي للإعلان قريبًا عن موعد اجتماعها لملء الشاغر الذي تركه طرد جاستن بيرسون. وبالمثل، يمكن للمفوضين إعادة تثبيت بيرسون، وهو من ممفيس.

وصرح كلا المشرعين السابقين أنهما يريدان العودة إلى مناصبهما كمشرعين.

وأن الانتخابات الخاصة للمقاعد، التي لم يتم تحديدها بعد، ستتبع في الأشهر المقبلة.

وجعلت عمليات الطرد من ولاية تينيسي جبهة جديدة في المعركة من أجل مستقبل الديمقراطية الأمريكية. وسرعان ما اجتذب المشرعون السابقون مؤيدين بارزين.

وتحدث معهم الرئيس جو بايدن وزارتهم نائبة الرئيس كامالا هاريس في ناشفيل.

ففي تصويتين منفصلين الخميس الماضي، طردت الأغلبية العظمى للحزب الجمهوري جونز وبيرسون، في خطوة تركت حوالي 140 ألف ناخب في مناطق السود في ناشفيل وممفيس بدون تمثيل في مجلس النواب.

وتم طرد بيرسون وجونز انتقاما لدورهما في الاحتجاج في الأسبوع السابق، والذي تكشّف في أعقاب إطلاق نار على مدرسة في ناشفيل أسفر عن مقتل ستة أشخاص.