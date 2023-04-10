وفدان إيرانيان في السعودية لإعادة فتح سفارة بلدهما وتوقعات بزيارة "رئيسي" بعد رمضان

يزور وفدان إيرانيان السعودية بحلول نهاية الأسبوع، بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات الجمهورية الإسلامية في المملكة، وفق ما أعلنه مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، وحسبما نشرت وكالة فرانس برس في تقرير لها، الأحد 9 أبريل/نيسان 2023.



يأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران؛ لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، بعد ثلاثة أيام من لقاء تاريخي في بكين بين وزيري خارجية البلدَين.



قال المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا عنایتي، الأحد، عبر التلفزيون الرسمي: "نتوقَّع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع؛ أحدهما إلى جدّة وثانيهما إلى الرياض، بهدف التحضير لإعادة" العلاقات الثنائية.



في سياق متصل وفي يوم الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، أكدت الرياض وطهران، في بيان مشترك عقب لقاء بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بكين: "أهمية متابعة تنفیذ اتفاق بكین وتفعیله، بما یعزز الثقة المتبادلة ویوسّع نطاق التعاون، ویسهم في تحقیق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".



كانت إيران والسعودية قد قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد (شمال شرق)، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.



وأوضح عنايتي أن الوفد السعودي الذي وصل السبت، "سيبقى في طهران بضعة أيام ثم سيذهب إلى مشهد"، ثاني أكبر المدن الإيرانية، "بهدف التحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة".



سيتيح الاتفاق الذي وقعته طهران والرياض في بكين، إمكانية إعادة فتح سفارتَي البلدَين بحلول منتصف مايو/أيار، وتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والأمني الموقعة منذ أكثر من 20 عاماً.



يُذكر أنه في 19 مارس/آذار 2023، تلقّى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة الرياض لتتويج التقارب بين البلدين. ومن المتوقّع أن تجري الزيارة في نهاية أبريل/نيسان 2023، بعد شهر رمضان.



(وكالات)