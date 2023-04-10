اخبار العالم

الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من الإرهابيين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من الإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي استعادة مدينة جلعد الاستراتيجية بولاية «غلمدغ» وسط البلاد، من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف راغي أن عناصر الحركة الإرهابية فروا من المدينة قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي تتواجد فيها عناصر الحركة.

وتمكن الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة من تحرير مناطق عدة من سيطرة عناصر حركة «الشباب»، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة الشباب، الذين تبنوا عددا من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا