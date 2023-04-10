الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من الإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي استعادة مدينة جلعد الاستراتيجية بولاية «غلمدغ» وسط البلاد، من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف راغي أن عناصر الحركة الإرهابية فروا من المدينة قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي تتواجد فيها عناصر الحركة.

وتمكن الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة من تحرير مناطق عدة من سيطرة عناصر حركة «الشباب»، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة الشباب، الذين تبنوا عددا من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.