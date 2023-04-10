الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من الإرهابيين

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وتمكن الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة من تحرير مناطق عدة من سيطرة عناصر حركة «الشباب»، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.
وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة الشباب، الذين تبنوا عددا من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.
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