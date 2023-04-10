سوريا تتصدى لهجوم في المنطقة الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية أمس لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية، وأسقطت بعضا من هذه الصواريخ، وفقا لوكالة أنباء «سانا» السورية.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح للوكالة «إنه حوالي الساعة الخامسة من صباح أمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية».

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية».