إضراب أطباء بريطانيا ينذر باضطرابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر المدير الطبي لهيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية من أن 4 أيام من إضراب الأطباء المبتدئين الأسبوع المقبل، ستتسبب في مستويات غير مسبوقة من الاضطراب. وقال البروفيسور ستيفن بويس إنه «قلق للغاية» بشأن شدة التأثيرات المحتملة، في ظل انخفاض القوى العاملة الطبية بما يصل إلى النصف على مدار 100 ساعة. وقال اتحاد هيئة الخدمات الوطنية، إنه سيجري تأجيل ما يصل إلى ربع مليون من المواعيد والعمليات الجراحية، عندما يضرب الأطباء الشبان في إنجلترا غدا، بسبب نزاع مرير بشأن الأجور.

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