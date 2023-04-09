شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أرتيتا عقب تعادل آرسنال أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على تعادل الفريق أمام نظيره ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره آرسنال، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي"، العالمية، تصريحات لـ أرتيتا: أعتقد أنه بالنسبة للجماهير، كانت مباراة رائعة يجب مشاهدتها، مكثفة للغاية،لقد بدأنا بشكل جيد حقًا، قبل نهاية الشوط الأول، استقبلنا هدفًا وأعطينا ليفربول بعض الزخم.

وتابع: بدأنا بشكل جيد في الدقائق القليلة الأولى من الشوط الثاني، لكننا فقدنا السيطرة بعد ذلك، لقد أصبحت مباراة انتقالية للغاية.

وأردف: يمكن أن يسجل ليفربول ثلاثة أو أربعة، صحيح أنه كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة، لذا ربما تكون النتيجة عادلة في النهاية.

وأكمل: فقدنا السيطرة وبدأنا في تمرير الكثير من الكرات بعيدًا، أصبحت المباراة مفتوحة، كنا بحاجة إلى المرونة، كنا بحاجة إلى حارسنافي اللحظة الأخيرة، أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة.

واستكمل: انطلق الجمهور والهدف أعطاهم بعض الأمل، بعد تقدمنا 2-0 كانت المباراة في أيدينا، كانت تلك فرصتنا لقتل المباراة، ثم ارتكبناخطأ، كان علينا أن نظهر مرونتنا وحظنا في بعض الأحيان.

وأتم: كان بإمكاننا أن نحصد ثلاث نقاط، يجب أن نفعل ذلك [اللعب مثل الشوط الأول] لمدة 15 دقيقة أخرى ثم تتخذ المباراة مسارًا مختلفًا تمامًا.